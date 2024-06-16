Саміт зафіксував, що не може бути фіналу, в якому країна-агресор не відповідає за злочини - Подоляк [ Редагувати ]
На Глобальному саміті миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, було чітко зафіксовано, що росія має програти несправедливу війну проти України, а також відповісти за свої злочини та спроби руйнації міжнародної системи права.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
"У цій війні не може бути жодного компромісу. Не може бути встановлення миру за рахунок жертви - країну на яку напали. І ці промови зафіксували наступні речі. росія має програти обов'язково. Україна має отримувати всю допомогу - не лише військову і партнери це чітко фіксують, а й дипломатичну, інформаційну. Має бути суттєво збільшений тиск на російську федерацію. І таким чином зафіксовано, що на відміну від 2014 року, російській федерації не пробачать все, що вона робить і це однозначно вже.
Буде паралельно йти декілька процесів, наскільки я це розумію після саміту в Швейцарії. Один процес - все що безпосередньо стосується війни. Треба говорити про збільшення військової допомоги Україні, про збільшення постачання техніки, яка потрібна. І також треба говорити про всі дозволи, які нам необхідні для ефективного ведення оборонної чи наступальної війни.
А другий напрямок - санкційний, економічний. Він має бути більш суттєвим і об'ємним щодо тих чи інших галузей російської економіки. І третє - ключове, що було зафіксовано на саміті, і це виглядає сьогодні абсолютно ілюстративно - по одну сторону глобального стола сидять країни, що підтримують Україну. І це країни, які є високотехнологічними, які вкладаються в роботів, у розвиток, комфорт життя. По іншу сторону стола сидить російська федерація, а навколо неї декілька країн-терористів, і ці країни пропонують світу альтернативу у вигляді руйнації міжнародного права чи кривавих воєн. І сьогодні будь-хто може вибрати собі сторону...
Цей саміт дав багато можливостей про це подумати. І мені здається, це приведе до правильного фіналу. І цей саміт якраз зафіксував - не може бути фіналу, в якому країна-агресор не відповідає за масштабні злочини чи за спроби руйнації міжнародного права в цілому", - Подоляк.
по темі
Ці два дні у Швейцарії продемонстрували всесвітню підтримку України. Які заяви пролунали впродовж цих двох днів? І які шанси, що країна-агресорка може стати учасницею другого саміту миру
За повідомленням Офісу Президента, перелік тем для дискусій скоротили. Нагальною є розробка окремих безпекових гарантій і повернення незаконно вивезених дітей. Мирний саміт підтримали й світові топзірки. І політичні, і зі світу шоубізнесу. Більше розкаже - Анна Басова.
Очільниця Федеральної Ради Швейцарії та міністр закордонних справ розповіли про підготовку до великої міжнародної конференції та очікування від саміту. Тож на що варто розраховувати? Про все детально - у нашому матеріалі.
Євросоюз ухвалив пакет обмежень проти агресора через порушення прав людини. Проти кого ввели обмеження і які теми обговорювали міністри?
І світові, і українські військові аналітики та політологи в один голос кажуть: росія може хотіти будь-чого, але точно не миру. Що означає ця гра в дипломатію і чим вона може зашкодити Україні вже найближчим часом?
росія блокувала будь-які мирні ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Тому було обрано правильний процес - саміт миру, а потім розробка детального плану, який передадуть росії. Якщо росія сприйме цей план - її запросять на другий Саміт миру