На Глобальному саміті миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, було чітко зафіксовано, що росія має програти несправедливу війну проти України, а також відповісти за свої злочини та спроби руйнації міжнародної системи права.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

"У цій війні не може бути жодного компромісу. Не може бути встановлення миру за рахунок жертви - країну на яку напали. І ці промови зафіксували наступні речі. росія має програти обов'язково. Україна має отримувати всю допомогу - не лише військову і партнери це чітко фіксують, а й дипломатичну, інформаційну. Має бути суттєво збільшений тиск на російську федерацію. І таким чином зафіксовано, що на відміну від 2014 року, російській федерації не пробачать все, що вона робить і це однозначно вже.

Буде паралельно йти декілька процесів, наскільки я це розумію після саміту в Швейцарії. Один процес - все що безпосередньо стосується війни. Треба говорити про збільшення військової допомоги Україні, про збільшення постачання техніки, яка потрібна. І також треба говорити про всі дозволи, які нам необхідні для ефективного ведення оборонної чи наступальної війни.

А другий напрямок - санкційний, економічний. Він має бути більш суттєвим і об'ємним щодо тих чи інших галузей російської економіки. І третє - ключове, що було зафіксовано на саміті, і це виглядає сьогодні абсолютно ілюстративно - по одну сторону глобального стола сидять країни, що підтримують Україну. І це країни, які є високотехнологічними, які вкладаються в роботів, у розвиток, комфорт життя. По іншу сторону стола сидить російська федерація, а навколо неї декілька країн-терористів, і ці країни пропонують світу альтернативу у вигляді руйнації міжнародного права чи кривавих воєн. І сьогодні будь-хто може вибрати собі сторону...

Цей саміт дав багато можливостей про це подумати. І мені здається, це приведе до правильного фіналу. І цей саміт якраз зафіксував - не може бути фіналу, в якому країна-агресор не відповідає за масштабні злочини чи за спроби руйнації міжнародного права в цілому", - Подоляк.