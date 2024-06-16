На першому етапі мобілізації в'язнів Україна очікує, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб.

Про це сказав міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляє The Washington Post.

Мотивація наших в’язнів сильніша, ніж у наших звичайних солдатів.

Розмова з Малюською, як уточнює The Washington Post, відбувалась на території в'язниці, з якої майже 100 в'язнів вже вийшли на свободу, щоб воювати.

Їхнє звільнення - це лише частина мотиву. Вони хочуть захистити свою країну і хочуть перегорнути сторінку (свого життя - ред.)

Однак, за словами Малюськи, поки що мобілізовані засуджені будуть проходити військову службу лише в частинах, повністю сформованих з колишніх в'язнів. А ними, зауважив він, будуть керувати кадрові солдати.

За даними The Washington Post, вже понад 2750 чоловіків були звільнені з в'язниць після схвалення парламентом закону, який дозволив добровільну мобілізацію засуджених.

Раніше працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік.