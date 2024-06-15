Працівникам агросектору надаватимуть бронювання від мобілізації на рік [ Редагувати ]
Для представників агросектору розширили можливості бронювання від мобілізації, щоб забезпечити безпечний збір урожаю.
Про це повідомив в.о. міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час Black Sea Security Forum 15 червня, передає Суспільне.
За його словами, для безпечної роботи аграріїв було прийнято кілька рішень щодо мобілізації.
Перше – автоматичне продовження існуючих бронювань на три місяці без необхідності подання жодних документів. Друге – подальше бронювання надаватиметься на 12 місяців замість шести. Третє – для деяких професій, таких як трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати критично необхідну кількість працівників з погодженням від військових, сказав Висоцький.
За словами міністра, загальна норма бронювання становить до 50%, але для певних професій можна подати клопотання з обґрунтуванням для збільшення цієї кількості.
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