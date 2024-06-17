Від початку доби 42 боєзіткнення - Генштаб [ Редагувати ]
Від початку доби відбулось 42 боєзіткнення. Ворог активно атакує на Лиманському та Покровському напрямках.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Від початку цієї доби вже відбулося 42 бойових зіткнення. Загарбники здійснили 27 ударів дронами-камікадзе та понад 500 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти.
Ситуація на напрямках
- На Харківському напрямку росіяни двічі атакували в районі Вовчанська. Бої тривають.
- На Куп’янському напрямку проходить бій в районі Піщаного.
- На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Макіївки та Торського. Загалом триває сім боєзіткнень.
- На Сіверському напрямку тривають два ворожих штурми неподалік Виїмки та Роздолівки.
- На Краматорському напрямку відбулось два безуспішних для окупантів бойових зіткнення поблизу Кліщіївки.
- На Покровському напрямку росіяни здійснили 14 спроб витіснити з позицій наших захисників. Одну атаку в бік Новоолександрівки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останньої ворог найбільш активний.
- На Курахівському напрямку ворог намагається атакувати в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. Чотири атаки загарбників українськими воїнами успішно відбито. Триває штурм біля Красногорівки.
- На Оріхівському напрямку росіяни безуспішно намагались атакувати в районах Роботиного та Малої Токмачки.
"Завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено тримають позиції. Подекуди проводять активні дії. Так, зокрема, на Донеччині українські воїни захопили ворожий танк та взяли у полон декілька російських окупантів", - додає Генштаб.
Раніше ми писали про те, що партизани провели диверсію на залізниці у російському Смоленську.
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