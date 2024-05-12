Міністерство оборони росії повідомляє, що обвал під’їзду в багатоповерховому будинку в Бєлгороді стався через дії їхньої протиповітряної оборони. За їхньою версією, у будинок потрапив фрагмент однієї з українських ракет "Точка-У", яку, як стверджується, росіяни перед цим збили.

Про це йдеться в заяві російського відомства.

За їхніми даними, приблизно о 11:40 Україна, за якимось сценарієм, використала тактичний ракетний комплекс "Точка-У", а також реактивні системи залпового вогню "Вільха" та RM-70 "Вампір".

Зазначається, що російська протиповітряна оборона знищила шість ракет "Точка-У", чотири снаряди "Вампір" та ще дві ракети "Вільха". Також росіяни повідомляють, що фрагменти однієї зі збитих ракет "Точка-У" влучили в будинок.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці в Бєлгороді, внаслідок якого обвалився цілий під'їзд, може бути провокацією з боку російської федерації.