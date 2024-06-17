Загарбники травмували дитину та вагітну жінку: у Харківській області під атаку рф потрапили медики [ Редагувати ]
Чергова бригада медиків екстреної служби допомоги потрапила під обстріл російських загарбників на Харківщині. Внаслідок удару постраждала вагітна жінка, дитина та чоловік.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.
Зазначається, що швидка прибула на виклик до 17-річної дівчини, коли село атакували. В момент атаки медики проводили огляд в приміщенні, тому змогли вберегтися.
На жаль, не обійшлося без постраждалих серед цивільних. Поранень зазнали вагітна жінка, дитина та чоловік.
Як повідомляють у МОЗ, попри значні пошкодження реанімобіля, медики змогли евакуювати постраждалих, зараз їм надається вся необхідна допомога.
Також нагадуємо, від початку війни країна-терорист знищила 261, захопила 125 та пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги.
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