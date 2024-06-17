У Чехії на військовому полігоні здетонував боєприпас, є постраждалі [ Редагувати ]
На чеському військовому полігоні Лібава здетонував невідомий боєприпас. Унаслідок інциденту є постраждалі.
Про це повідомляє Чеська армія у Twitter.
Ми маємо справу із серйозною подією в районі військового полігону Лібави, де вибухнув поки що невстановлений боєприпас.
При цьому наголошується, що внаслідок події є постраждалі.
Ми намагаємося надати допомогу якомога швидше, у справу втрутився рятувальний вертоліт. Інцидентом займається військова поліція.
Раніше ми писали про те, що в Полтавській області пролунав вибух.
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