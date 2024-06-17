У червні 2024 року внаслідок російських атак група компаній ОККО втратила дві нафтобази, попередня сума збитків оцінюється у $8,5 млн. Про це пише Forbes з посиланням на пресслужбу компанії.

Впродовж червня російські безпілотники атакували дві нафтобази ОККО, жертв немає, але зруйновані резервуари з пальним, інфраструктуру об’єктів і адміністративні приміщення.

За словами віцепрезидента ОККО Юрія Кучабського, з метою подальшої безпеки компанія вирішила перейти на роботу "з коліс", тобто без накопичення пального на нафтобазі. Також ОККО розглядає варіанти оренди терміналів у сусідніх з Україною державах.

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Впродовж 2022-2024 років були знищені або пошкоджені низка нафтобаз та автозаправних комплексів компанії. Загалом сума збитків по групі компаній ОККО станом на сьогодні становить $70 млн.

7 червня 2024 ворог завдав удару по двох нафтобазах в Україні, повідомляв директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн. Він не вказав, про які саме нафтобази йдеться. З початку року відомо про 10 атакованих нафтосховищ.

Український паливний ринок - це понад 10 млн т пального на загальну суму понад 500 млрд грн, за даними "Консалтингової групи А-95". Третину роздрібного ринку займають дві компанії: ОККО Віталія Антонова і WOG Сергія Лагура та Світлани Івахів.

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Нагадаємо, 4 червня Рада проголосувала за підвищення акцизів на паливо.