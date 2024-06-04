Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби. За основу - 249 голосів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Встановити з 01.01.2028 нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з огляду на мінімальний рівень, визначений Директивою 2011/64/ЄС.

Акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році акциз зросте на +23%, а потім впродовж 2016-2028 років зростатиме щороку на +5%. У цьому році подорожчання цигарок буде лише у випадку девальвації.

Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році 5 млрд грн, у 2027 році 9,3 млрд грн, у 2028 році - 13,8 млрд грн.

Також Верховна Рада підтримала у першому читанні альтернативний проект закону №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо, повідомив нардеп Железняк. "За" - 227 голосів. В альтернативному законопроекті акциз на газ підвищується до 70 євро.

Зараз ставка акцизу становить:

для бензину - 213,5 євро за 1000 літрів;

для дизелю - 139,5 євро;

автогазу - 52 євро;

альтернативного палива - 162 євро.

Відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:

для бензину - 359 євро за 1000 літрів,

для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів,

для скрапленого газу - 125 євро за 1 000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів до європейських показників триватиме п'ять років й становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня залежно від типу пального.

Нагадаємо, Мінфін працює над законопроектом про підвищення ПДВ - орієнтовно до 22-23% (зараз - 20%) та військового збору - з нинішніх 1,5% до 5%. При цьому військовий збір планують стягувати і з фізосіб-підприємців першої групи, які зараз сплачують лише єдиний податок.