У місті Яворів Львівської області 17 червня напали на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомило оперативне командування "Захід".

17 червня 2024 року військовий, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні.

"Закрита черепно-мозкова травма", - такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні.

Нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно закону.

У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти, повідомляють в ОК "Захід".

"Осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух», - такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року.