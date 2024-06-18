На Львівщині напали на працівника ТЦК, він у лікарні [ Редагувати ]
У місті Яворів Львівської області 17 червня напали на працівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його доставили до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомило оперативне командування "Захід".
17 червня 2024 року військовий, виконуючи свої службові обов’язки, супроводжував військовозобов’язаного громадянина на проходження військово-лікарської комісії. Однак на одній із вулиць на нього напали і вдарили важким тупим предметом по голові. Юрія доставили до місцевої лікарні.
"Закрита черепно-мозкова травма", - такий лікарський висновок написали в документі, виданому солдату Юрію сьогодні.
Нападника уже знайдено і затримано. Він відповідатиме згідно закону.
У березні 2022 року його намагалися вбити росіяни, вороги і окупанти, повідомляють в ОК "Захід".
"Осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя, акубаротравматичне ураження обох вух», - такий лікарський висновок написаний у довідці, виданій солдату Юрію. Ці поранення він отримав під час виконання ним обов’язків на лінії фронту в Миколаївській області наприкінці березня 2022 року.
по темі
Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов'язаного в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив максимальне покарання - п'ять років ув'язнення
На першому етапі мобілізації в'язнів Україна очікує, що добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 осіб
Рішення про скорочення та передачу деяких повноважень територіальних центрів комплектування не ухвалене
Про перспективи електронного бронювання у кілька кліків через застосунок "Дія" - розкаже моя колега Ніна Коломієць.
Популярний український співак Володимир Дантес розповів про свій візит до військкомату і чесно відповів, чи має бронь від мобілізації