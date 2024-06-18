Кара небесна для рф: як створюють дрони у секретній майстерні на фронті

А що ж відбувається перед тим, як дрон злетить у повітря? Наш воєнкор Ігор Левенок на фронті побував у секретній майстерні, де, власне, і роблять кару небесну для ворогів. Його матеріал далі.