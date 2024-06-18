Сили оборони знищили 1 230 окупантів, 16 танків і 32 гармати [ Редагувати ]
За минулу добу, 17 червня, Сили оборони України знищили 1 230 окупантів, 16 танків, 20 ББМ і 32 артилерійські системи. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 528 620 (+1 230) осіб,
- танків - 7 974 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 15 307 (+20) од,
- артилерійських систем - 13 959 (+32) од,
- РСЗВ - 1 104 (+0) од,
- засобів ППО - 853 (+0) од,
- літаків - 359 (+0) од,
- гелікоптерів - 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 187 (+20) од,
- крилатих ракет - 2 297 (+1) од,
- кораблів/катерів - 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 19 031 (+40) од,
- спеціальної техніки - 2 344 (+7) од.
Дані уточнюються.
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