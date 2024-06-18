На Запоріжжі ворог атакує малими піхотними групами та б'є КАБами [ Редагувати ]
У Запорізькій області ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, малими штурмовими групами намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. Про це в ефірі національного телемарафону розповів боєць 1 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на псевдо Танто.
"Ситуація наразі дуже напружена, ворог не полишає спроб штурмових дій. Постійно штурмує малими піхотними групами. Також ворог застосовує мототехніку активно. Тому ситуація доволі важка.
FPV-дрони є одним з найефективніших, найрезультативніших засобів ураження малих піхотних груп. РЕБ наразі є єдиним способом захисту від FPV-дронів...
Якогось посилення ворога ми не бачили, інтенсивність бойових дій стабільно на дуже високому рівні. Постійно працює як артилерія, як дрони, так і піхотні штурми відбуваються...
Нажаль, ми фіксуємо щодня пуски КАБів, авіація як працювала, так і працює, постійно керовані авіабомби прилітають по позиціях. Тому ми не бачимо, що у них стало менше авіації, вони постійно її застосовують.
Через FPV-дрони броньована техніка майже не під'їжджає надто близько. Вони використовують мототехніку, пересуваються на мотоциклах, або пішими малими групами", - розповів боєць 1 окремого загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА" на псевдо Танто.
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