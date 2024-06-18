Українським переселенцям можуть збільшити виплати. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Про які суми йдеться і на що їх можна буде витратити - розкажуть мої колеги.

Оксана - багатодітна матір. Виховує трьох дітей.

Зараз живуть у Дніпрі. Але вони вже двічі переселенці. У 2013-му переїхали з Криму в Маріуполь.

Молодшу доньку Оксана народжувала у березні 22-го, під артилерійську канонаду в Маріупольському пологовому будинку.

Оксана Стародуб - переселенка:

Ми були в пологовому будинку, коли туди прилетіло. Ми повернулися додому, і батько прийняв роди з донькою старшою. - Як? - Так якось получилося.

Після кількох місяців життя в окупації родина вкотре прийняла важке рішення - переїхати. У Дніпрі спочатку знімали квартиру. Але віддавати за скромну "двушку" 11 тисяч гривень щомісяця було надто важко. Тепер сім'я Стародуб мешкає у соціальному гуртожитку. Соціальні виплати отримують регулярно.

Оксана Стародуб - переселенка:

ВПО у нас йде 10 тисяч на нашу родину, окрім доньки, якби з донькою - то 13 тисяч. У нас іде інвалідність сина, йде багатодітна - 2100 і 860 родові.

На перший погляд сума, може, й не мала. Але навіть із заробленими чоловіком грошима з дворічним малям на руках, а також сином, що має інвалідність, не розживешся.

Втім посадовці кажуть: у виснаженому війною державному бюджеті грошей бракує. Доводиться деяким категоріям ВПО поступово скорочувати виплати.

Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України:

Ми не кажемо про зменшення, ми кажемо про зміну пріоритетів. У нас на сьогодні дефіцит бюджету близько 20%, це 1.6 трлн гривень, які не покриті. Фактично, це дефіцит, який ми повинні шукати в якихось додаткових джерел. То на 25-й рік МВФ нам ставить умову як посил для підписання наступного меморандуму, це зменшення дефіциту до 10.3%. А це зменшення на 700 мільярдів гривень, які у нас є в цьому році.

Без допомоги міжнародних фінансових донорів утримувати переселенців в Україні було б надзвичайно важко - наголошують чиновники. Лише програма USAID за 2 роки великої війни надала нам 2 мільярди доларів саме на допомогу ВПО. Але що далі ворог намагається захопити нові території України, що далі посилює обстріли мирних міст, то більше стає переселенців. І всі вони потребують допомоги.

Мортен Енберг, директор програми USAID "Рада: Наступне покоління":

На сьогодні в Україні майже 5 мільйонів ВПО, які були змушені покинути свої домівки через війну. З них 2.5 мільйони не мають куди повернутись. Або тому, що їх будинки зруйновані, або тому, що їхнє житло знаходиться в зоні бойових дій. Ці люди змушені починати своє життя з нуля.

Посилити допомогу ВПО та вдосконалити план адаптації людей на новому місці - одне з питань, яке обговорювали напередодні на конференції у Києві. За словами міністра соцполітики Оксани Жолнович, незабаром переселенцям почнуть платити так звані "підйомні".

Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України:

Для тих людей, які з Харківської області зараз евакуюються, якщо це родини з дітьми, якщо там багатодітність, малозабезпеченість або інвалідність, виплачуємо як "підйомні" гроші - 10800 на кожну особу, кожному члену такої родини. Я вважаю оце як старт, хороший варіант. І варто було б нам з міжнародними донорами об'єднатися, і кожній такій людині, яка новопереміщена, давати такий старт, щоби вони мали можливість облаштувати свій побут.

Також, за словами учасників конференції, в Україні хочуть запровадити для переселенців механізм компенсації оренди житла і навіть покривати затрати на послуги нянь. Допомогти з фінансуванням таких проєктів обіцяють знову ж таки міжнародні партнери України.