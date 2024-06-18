Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС, що дозволить українцям користуватися послугами роумінгу в країнах ЄС за умовами "Роумінг як вдома" (RLAH).

Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включатимуться в домашній пакет послуг без додаткової плати за роумінг. Європейські користувачі, які подорожують в Україну, також зможуть скористатися перевагами цієї спільної роумінгової зони.

Цей закон значно покращує інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Українські підприємства отримають високий рівень довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами.