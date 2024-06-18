Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про єдину роумінгову зону з ЄС.
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.
Закон забезпечує приєднання України до спільної роумінгової зони Україна-ЄС, що дозволить українцям користуватися послугами роумінгу в країнах ЄС за умовами "Роумінг як вдома" (RLAH).
Це означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включатимуться в домашній пакет послуг без додаткової плати за роумінг. Європейські користувачі, які подорожують в Україну, також зможуть скористатися перевагами цієї спільної роумінгової зони.
Цей закон значно покращує інвестиційний клімат для бізнесу у сфері електронних комунікацій. Українські підприємства отримають високий рівень довіри, працюючи за єдиними правилами з європейськими партнерами.
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