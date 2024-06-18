Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали групу зловмисників, які за замовленням російських спецслужб готували підпали автотранспорту військовослужбовців Територіального центру комплектування (ТЦК) у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Злочинці планували використовувати саморобні запальні пристрої, відомі як "коктейлі Молотова". Вони об'їжджали місто, шукаючи паркінги, де військовослужбовці залишають свої автомобілі, щоб виявити потенційні цілі. Отримані координати та цілі для підпалу вони мали погодити зі своїм російським куратором. За даними слідства, зловмисники вже встигли підпалити один автомобіль.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ та Національної поліції, подальші ворожі плани були зірвані. У затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, на яку надходили гроші з росії.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій.

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