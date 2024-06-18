В Україні запустять "еТютюн": що це і коли запрацює [ Редагувати ]
Уряд створює портал "еТютюн", де можна буде стежити за обігом та якістю тютюнових виробів.
Про це повідомила Держпродспоживслужба.
Проєкт розробляється спільно з МОЗ та Мінцифри. На цьому спеціальному порталі виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди від їх використання. Споживачі зможуть ознайомитися з важливою відкритою інформацією.
Світ бореться з тютюновою залежністю, і наша держава — не виняток. Ми маємо створити умови для збереження здоров’я наших громадян. Дані про інгредієнти тютюнових виробів, що не є конфіденційними, будуть опубліковані на порталі. Це дозволить людям обирати, що саме споживати, і чи споживати взагалі, — сказав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
В уряді вважають, що портал допоможе боротися з чорним ринком. Крім того, впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні є однією з вимог європейської інтеграції.
Портал має запрацювати у лютому 2025 року. До цього часу виробники повинні внести дані до загальної бази.
На першому засіданні робочої групи щодо створення проєкту представники галузі зазначили потребу в достатніх часових перехідних періодах для ознайомлення та налагодження роботи з системою.
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