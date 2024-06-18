Італія передасть SAMP/T Україні [ Редагувати ]
Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги. Повний зміст пакету тримають у секреті.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Sky TG24.
У міністра під час слухань перед членами комітетів із закордонних справ Палати депутатів і Сенату Італії поцікавився, чи буде новий пакет військової допомоги Україні включати далекобійні ракети.
Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність.
Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, яку запровадив попередній уряд, то таких проблемних питань більше не буде. Це стосується вартості переданої допомоги.
Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T.
Раніше ми писали про те, що Італія може передати Україні ракети Storm Shadow.
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