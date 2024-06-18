Італія надасть Україні систему протиповітряної оборони SAMP/T у рамках дев'ятого пакету військової допомоги. Повний зміст пакету тримають у секреті.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Sky TG24.

У міністра під час слухань перед членами комітетів із закордонних справ Палати депутатів і Сенату Італії поцікавився, чи буде новий пакет військової допомоги Україні включати далекобійні ракети.

Він (пакет - ред.) буде представлений комітету парламентського контролю безпеки Італії, існує секретність.

Таяні погодився з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, що якщо зняти секретність з військової допомоги Україні, яку запровадив попередній уряд, то таких проблемних питань більше не буде. Це стосується вартості переданої допомоги.

Єдине, що відомо, - це те, що для захисту неба над Україною буде відправлено оборонну батарею SAMP/T.

Раніше ми писали про те, що Італія може передати Україні ракети Storm Shadow.