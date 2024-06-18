Італія може передати Україні ракети Storm Shadow, - ЗМІ [ Редагувати ]
Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у новому пакеті військової допомоги.
Про це повідомляє Fatto Quotidiano.
Дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, включатиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних досягати території росії, повідомили виданню авторитетні джерела.
Ракети Storm Shadow
Ракети Storm Shadow – це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу "повітря-земля", розроблені спільно Францією та Великобританією. Французькі аналоги називаються Scalp.
Основні характеристики ракет Storm Shadow:
- Дальність: Понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко поза ворожою ППО.
- Висока точність: Оснащені сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження.
- Мала помітність: Низька радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами.
- Гнучкість: Можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО та мости.
- Ракети Storm Shadow знаходяться на озброєнні Королівських ВПС Великобританії та ВПС Франції з 2003 року.
У 2023 році Великобританія передала партію ракет Storm Shadow Україні, а Франція – ракети Scalp. Це значно посилило можливості України у протистоянні російській агресії.
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