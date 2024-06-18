Як 19 червня діятимуть графіки відключень світла [ Редагувати ]
У середу, 19 червня, в Україні відключати світло за графіками, які будуть діяти протягом усієї доби.
Про це повідомляє "Укренерго".
Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00.
Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень - прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Нагадаємо, Норвегія виділила Україні фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.
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