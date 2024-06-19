Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Україні [ Редагувати ]
Під час обстрілу по Україні в ніч проти 19 червня рф атакувала енергетичний об'єкт. Він розташований в одній із центральних областей.
"Вночі ворог атакував енергетичний об’єкт у центральному регіоні. Є пошкоджене обладнання. На місце викликано ДСНС, поліцію", - йдеться у повідомленні.
До того ж у Львівській області внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено повітряні лінії та електричне обладнання.
"Знеструмлено 285 точок обліку. Тривають відновлювальні роботи", - кажуть у Міненерго.
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