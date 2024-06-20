І до ситуації безпосередньо на фронті. На Харківському напрямку тривають активні бої. Окупанти атакують з авіації в районах Липців та Вовчанська. На Куп'янському відтинку - теж гаряче, противник намагається там штурмувати. Активний ворог і на Краматорському та Бахмутському напрямках. Докладніше про ситуацію на полі бою - в огляді моїх колег.

На Харківському напрямку точаться важкі бої. Ворог намагається просунутися, та наші захисники - його стримують. На кадрах з Вовчанська від воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти - виявлення російської групи піхоти та ураження їхнього укриття. А це вже робота бійців третьої штурмової зачищають ворожі бліндажі, де росіяни облаштували спостережний пункт.

Здаватися окупанти не захотіли.

А так відриває башню російському танку, який заховали серед зеленки. Воїни підрозділу "Гострі картузи" щоденно нищать ворожу техніку на Харківському напрямку.

Зросла кількість бойових зіткнень і на Куп'янському відтинку.

На Лиманському напрямку ворог продовжує штурми поблизу Невського і Тернів. Серебрянське лісництво - у вогні, та досягти запланованої мети росіянам не вдається. Це кадри воїнів "Азову". Наші оборонці працюють на території, де щільно лягають КАБи.

Розрахунок цього протитанкового гранатомета знищив десятки росармійців. У правильних руках, зазначають наші бійці, ця зброя не дає ворогу шансу на ротації, штурми чи засідки.

На Сіверському напрямку обстановка суттєво не змінилася. Окупанти здійснили до десятка атак у районі Верхньокам'янського та околиць Часового Яру. Ситуація під контролем Сил оборони. На цих кадрах від бійців Головного управління розвідки відбиття чергового штурму противника.

Важко і на Покровському напрямку. Росіяни тут зосередили чи не найбільше своїх штурмових підрозділів. Окупанти пересідають на багі та активно наступають піхотою. Ворожа артилерія не вщухає ні на мить, але успіхів досягти їм не вдається, бо воїни 47-ї окремої механізованої наполегливо і методично зменшують боєздатність рашистів.

А це околиці Мар'їнки. Знищення російського танка з допомогою FPV-камікадзе.

За даними Генштабу ЗСУ:

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи українського війська проводять заходи з нарощування стійкості оборони.

Ворог не дає шансів на нормальне життя й цивільним. "Білі Янголи" здійснили черговий рейс до села Прогрес. Від нього до лінії фронту лише три кілометри. Поліцейські приїхали по 14-річного Раміра та його маму.

До початку війни в Прогресі налічували 17 дітей. Через ворожі атаки всі виїхали. Рамір з мамою залишалися до останнього, однак російська авіабомба, що влучила в сусідський будинок - змусила жінку прийняти рішення про евакуацію. Їх із сином перевезли у шелтер в Покровськ. Поліцейські закликають не нехтувати власною безпекою, і евакуюватися. Аби вберегти життя.