На Прикарпатті водії ночують біля сервісного центру за талоном на іспит [ Редагувати ]
Випробування чергами. На Прикарпатті майбутні водії, щоб отримати талон на складання практичного іспиту з водіння - буквально ночують біля сервісного центру. Чому склалася така ситуація? З'ясовували мої колеги.
До відкриття сервісного центру ще кілька годин, а під дверима вже натовп. Пані Ольга чекає з п'ятої ранку. Каже: хоче отримати талон на практичний іспит з водіння для сина. Теоретичну частину хлопець склав ще в жовті. А от на практичну ніяк не може зареєструватися.
Ольга, відвідувачка сервісного центру:
Талонів може бути три. На день видають по три талони. Тобто якщо у нас подивіться скільки людей, то якщо візьмуть три талони, то ми знову пролітаємо.
Сервісний центр працює з вівторка по суботу. Але чергу тут займають ще з понеділка. Всі оформлюються в список, і що дві-три години роблять перекличку. Хто не відгукується - викреслюють.
Ольга, відвідувачка сервісного центру:
Тої ночі він сам проспав тут. Вчора я відчергувала від пів 12 до четвертої. Тепер у відпустці я і він, і якось намагаємось за цю відпустку здати.
Зоя, відвідувачка сервісного центру:
Записалася, наприклад, по списку п'ята, на ранок приїжджаю, списки порвані. Самі ж люди рвуть. Приходить нова людина і бачить, що вона, наприклад, сорок п'ята, їй не подобається, вона список порвала, і пишуть перші.
Михайло, відвідувач сервісного центру:
На 12 годину мають всі прийти й по списку відзначитися, о другій годині й о п'ятій. - А якщо ти не прийшов? - Зі списку викреслюють.
Михайло намагається зареєструватися на практичний іспит вже другий тиждень. Каже: живе за містом і через комендантську годину добиратися вночі не може. Тож поки попросився ночувати у родичів.
Михайло, відвідувач сервісного центру:
Я з Богородчан їду, мені родич допомагає, а так дуже важко, якщо ти не місцевий, дуже важко приїжджати. Я перші рази приходив на п'яту годину, я був 37 в списку.
Записатися онлайн на практичний іспит - теж неможливо, нарікають люди.
Зоя, відвідувачка сервісного центру:
З березня місяця я просто ловила онлайн, в телеграм-каналі під'єдналася до цих талончиків, але так, сповіщення приходить - за хвилину поки ти заходиш, талон вже зникає.
О восьмій ранку двері сервісного центру відчиняють. Натовп одразу прямує до термінала.
Керівництво сервісного центру каже: проблема виникла через брак кадрів. Не вистачає адміністраторів, які приймають іспити. Наразі в сервісному центрі їх працює лише четверо. А потрібно як мінімум і ще двоє.
Олег Дежерат, т.в.о. керівника сервісного центру:
Регенерується та кількість талонів, яку можуть прийняти наші працівники. У нас не вистачає зараз людей, ми працюємо над цим. Збільшуємо колектив, колектив збільшиться, і я думаю: ми дамо собі раду з цими чергами.
За останні роки в рази зріс і попит на цю послугу - пояснюють у сервісному центрі. Від початку року вже прийняли понад чотири з половиною тисячі практичних іспитів. Кандидати у водії - зараз в основному жінки. До того ж додалася велика кількість переселенців.
Зоя, відвідувачка сервісного центру:
А найбільша проблема до того всього - закрили дуже багато по Україні сервісних центрів. Раніше було понад 450. Залишилося до 150. Зараз багато наших чоловіків воює, і звісно, набагато збільшилося жінок, які хочуть здати на водійські права.
Олег Дежерат, т.в.о. керівника сервісного центру міста Івано-Франківська:
У нас наразі дуже велика кількість населення. У нас населення збільшилося в рази.
На Прикарпатті раніше складати практичний іспит можна було в п'яти сервісних центрах МВС - у Снятині, Калуші Надвірній, Коломиї та Івано-Франківську. Торік у жовтні - їх кількість скоротили до двох.
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