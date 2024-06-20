Очікується, що в рішеннях союзників на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Наші очікування у контексті євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними: членство. І формулювання мають значення, хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до Саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України.

Вона також висловила вдячність тим союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України".

Стабільна безпрецедентна підтримка громадян України членства в НАТО цементує незворотність євроатлантичного курсу. Україна не буде "сірою зоною", це питання нашого виживання. Сподіваємося, що у рішеннях союзників на саміті буде закріплено цю позицію.

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