Стало відомо, де відбудеться другий Саміт миру [ Редагувати ]
Новий мирний саміт щодо України відбудеться не в Європі. Про це в інтерв'ю на радіо SRF заявив глава департаменту міжнародної безпеки МЗС Швейцарії Габріель Люхінгер.
За його словами, найімовірнішим місцем проведення саміту є Саудівська Аравія. Він також наголосив на необхідності залучити до заходу росію.
Звичайно, Швейцарія має відносини з росією. Ми створили основу для того, щоб розпочати цей процес уже зараз. Цілком очевидно, що росію необхідно якимось чином інтегрувати.
Люхінгер зазначив, що відсутність на саміті Китаю стало великою проблемою. Дипломат особисто перебував на зв'язку з КНР та намагався забезпечити її присутність.
Без Китаю рішення немає. Особисто я теж дуже розчарований тим, що її не вдалося залучити до Бюргенштока.
16 червня керівник відділу комунікацій швейцарського МЗС Ніколя Бідо припустив, що новий мирний саміт щодо України відбудеться до президентських виборів у США, запланованих на листопад 2024 року.
Перший Глобальний саміт миру відбувся 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. За підсумками зустрічі було опубліковано комюніке, підписане 80 країнами та 4 організаціями.
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росія блокувала будь-які мирні ініціативи ще перед повномасштабним вторгненням. Тому було обрано правильний процес - саміт миру, а потім розробка детального плану, який передадуть росії. Якщо росія сприйме цей план - її запросять на другий Саміт миру
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Учасники Глобального саміту миру, який проходить 15-16 червня у Швейцарії, опублікували спільне комюніке про основи миру. Його підписали 80 країн та чотири міжнародні організації
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