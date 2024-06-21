Україна отримає ще один зенітний ракетний комплекс Patriot, який буде переданий Нідерландами спільно з іншою країною.

Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, передає РБК-Україна з посиланням на NL Times.

Оллонгрен зазначила, що Нідерланди разом із ще однією країною змогли зібрати частини, необхідні для створення цілісної системи. Вона працювала над цим проектом деякий час.

Міністр наголосила на важливості протиповітряної оборони для України, яка завдяки їй змогла протистояти багатьом російським атакам. Вона також додала, що Сполучені Штати Америки активно допомагають українським військовим.

Минулого тижня на зустрічі у Брюсселі було складено черговий список допомоги Україні для покращення її протиповітряної оборони. Оллонгрен зазначила, що всі необхідні "частини пазлу" вже на місці.

Однак міністр не уточнила, яка саме країна допомагала Нідерландам у забезпеченні України комплексом Patriot.