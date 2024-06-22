рф атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО [ Редагувати ]
В ніч на 22 червня окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе. Про це повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.
росіяни вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього ворог застосував:
- 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - Саратовська область);
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з Криму);
- 4 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
- 13 ударних дронів-камікадзе (район пусків - Приморсько-Ахтарськ, Балаклава - Крим).
Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:
- 7 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 4 крилаті ракети "Калібр";
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 13 ударних "Шахедів".
Раніше ми писали про наслідки удару рф по Україні.
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