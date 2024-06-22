В ніч на 22 червня окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили 16 ракет різних типів та 13 дронів-камікадзе. Про це повідомив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

росіяни вчергове атакували об’єкти критичної інфраструктури в різних регіонах України. Усього ворог застосував:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків - Саратовська область);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з Криму);

4 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

13 ударних дронів-камікадзе (район пусків - Приморсько-Ахтарськ, Балаклава - Крим).

Сили протиповітряної оборони України збили 25 цілей, серед них:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети "Калібр";

1 крилату ракету "Іскандер-К";

13 ударних "Шахедів".

Раніше ми писали про наслідки удару рф по Україні.