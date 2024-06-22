Окупанти дроном атакували блокпост поліції в Херсонській області. Загинув правоохоронець.

Про це повідомляє Нацполіція України.

Внаслідок російської атаки дроном інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Відомо, що загиблий розпочав службу в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області. Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Раніше ми писали про те, що російські окупанти вкотре обстріляли Херсон.