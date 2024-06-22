Грузія та Чехія зіграли внічию на Євро-2024 [ Редагувати ]
Збірні Грузії та Чехії зіграли внічию у матчі другого туру групи F чемпіонату Європи по футболу. Матч пройшов у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон" і завершився з рахунком 1:1.
Рахунок у матчі відкрила грузинська збірна наприкінці першого тайму. Відзначився форвард збірної Грузії Жорж Мікаутадзе, який реалізував пенальті. Чехи зрівняли рахунок у другому таймі. М'яч у відповідь забив чеський форвард Патрік Шик.
Після двох матчів команда Грузії посідає останнє 4-е місце у таблиці групи F. Вони набрали одне очко. Чехи з одним очком розташувалися рядком вище. На першому місці турнірної таблиці групи F знаходяться Туреччина (3 бали) та слідом Португалія (3 бали).
Сьогодні о 19:00 також відбудеться матч збірних команд Туреччини та Португалії. О 22:00 відбудеться матч між командами Бельгії та Румунії.
Нагадаємо, напередодні Україна перемогла Словаччину на Євро-2024.
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