На фронті перебувають 70% військовослужбовців Національної гвардії, які чинять опір російським окупантам. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю для "Радіо Свобода", яке цитує сайт міністерства.

Клименко пояснив, що у мирний час Нацгвардія забезпечувала громадську безпеку та порядок, охорону об'єктів критичної інфраструктури, дипломатичних представництв і консульських установ, а також здійснювала конвоювання.

Лише 20% особового складу НГУ входили до підрозділів оперативного і спецпризначення, які могли бути залученими до військових операцій на фронті та кордоні, додав міністр.

За його словами, спершу планувалося, що Нацгвардія буде залучена до стабілізаційних заходів на деокупованих територіях та забезпечення громадської безпеки і порядку. Проте, через зміни на фронті, нацгвардійці тепер виконують завдання з відсічі збройної агресії.

Також міністр розповів, що його єдиний син добровільно мобілізувався до війська у 27 років.