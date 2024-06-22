Обсяг експорту боєприпасів з Сербії, які потім надійшли до України через третіх осіб, становить майже 800 млн євро. Про це повідомляє Financial Times.

Президент Сербії Олександр Вучич назвав цю цифру "загалом точною". При цьому він зазначив, що експорт боєприпасів є "частиною економічного відродження" країни. За його словами, сербська влада не має відношення до того, куди потім йдуть боєприпаси.

Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати їх до України чи росії. Але ми мали багато контрактів з американцями, іспанцями, чехами та іншими. Що вони зрештою з цим зроблять - це їхня справа.

Вучич зазначив, що навіть якщо він знає, де перебувають боєприпаси, то це "не його робота".

Моя робота полягає у тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимося з нашими боєприпасами, що ми їх продаємо. Я мушу дбати про своїх людей, і це все. Це все що я можу сказати. У нас є друзі у Києві та Москві. Це наші брати-слов'яни.

Він уточнив, що 800 млн євро - це сума не за рік, а, "може бути, за два чи три роки, щось таке".

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Сербія не є членом ані НАТО, ані Євросоюзу. Як зазначає FT, Вучич "опирається тиску Заходу", який закликає Сербію приєднатися до санкцій проти росії. Він також не забороняв російським авіакомпаніям здійснювати польоти до країни, незважаючи на те, що виступає за вступ Сербії до ЄС.

На думку опитаних FT дипломатів та аналітиків, участь Сербії у постачанні боєприпасів в Україну настільки завуальована, що офіційні дані цього не відображають. Представник Кільського інституту світової економіки, який займається моніторингом підтримки України, заявив, що інститут не відстежував діяльність Белграда безпосередньо і не стикався з "систематичними доказами сербського внеску.

У квітні 2023 року Reuters повідомляло, що Сербія погодилася постачати зброю Києву або вже відправила її. Агентство посилалося на таємний документ Пентагону. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич назвав цю інформацію такою, "що не відповідає дійсності".