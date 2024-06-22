З 18 по 21 червня енергетики компанії ДТЕК відновили електропостачання у 64 населених пунктах на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє ДТЕК.

Донеччина залишається зоною активних бойових дій. Попри це, за останні чотири дні енергетики, отримавши дозвіл від військових, змогли дістатися до пошкоджених мереж і відновити електропостачання для 26,4 тисячі домівок, які залишилися без світла через обстріли.

Крім обстрілів, на Донеччині додалася й негода: за останню добу енергетики відновили електропостачання для 16,4 тисяч родин, які залишилися без світла через штормовий вітер та зливу. Роботи з відновлення тривають, але їх сильно ускладнюють постійні обстріли.

Ворог продовжує атакувати і Дніпропетровщину. Тут з 18 по 21 червня енергетики повернули світло у 9,8 тисяч домівок.

У деяких населених пунктах поблизу зони бойових дій енергетики ДТЕК вже десятки разів повертали світло і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2024 року енергетики ДТЕК відновили електропостачання понад 2,4 млн родин, які залишилися без світла через ворожі обстріли.