З початку червня 2024 року росіяни застосували проти України понад 2400 керованих авіабомб, з яких близько 700 було скинуто на Харківську область.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 22 червня.

Завдаються такі російські удари [КАБами] й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно, — додав президент.

Глава держави також 22 червня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про забезпечення українських сил і постачання від міжнародних партнерів.

Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок, — говорить політик.

Так, завдяки дозволу США бити американською зброєю по військових цілях у Росії Україна змогла стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини. На Донеччині ж щодня дуже жорсткі бої та десятки штурмів з боку росіян. Ідеться про Покровський, Торецький, Курахівський, Краматорський напрямки.