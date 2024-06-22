За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський [ Редагувати ]
З початку червня 2024 року росіяни застосували проти України понад 2400 керованих авіабомб, з яких близько 700 було скинуто на Харківську область.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні 22 червня.
Завдаються такі російські удари [КАБами] й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно, — додав президент.
Глава держави також 22 червня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова про забезпечення українських сил і постачання від міжнародних партнерів.
Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок, — говорить політик.
Так, завдяки дозволу США бити американською зброєю по військових цілях у Росії Україна змогла стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини. На Донеччині ж щодня дуже жорсткі бої та десятки штурмів з боку росіян. Ідеться про Покровський, Торецький, Курахівський, Краматорський напрямки.
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