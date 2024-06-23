Ще 1270 загарбників і 61 артисистема: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив близько 534 360 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили 15 бойових броньованих машин і 61 артилерійську систему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно склали:
особового складу - 534 360 (+1270) осіб ліквідовано;
танків - 8019 (+10) од.;
бойових броньованих машин - 15 398 (+15) од.;
артилерійських систем - 14 195 (+61) од.;
РСЗВ - 1108 (+2) од.;
засоби ППО - 863 (+2) од.;
літаків - 359 од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11 355 (+50) од.;
крилатих ракет - 2321 (+13) од.;
кораблів/катерів - 28 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 19 248 (+44) од.;
спеціальної техніки - 2377 (+8) од.
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