У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.

Про це повідомляє в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі", - написав він.