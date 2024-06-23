Масована атака рф 22 червня: у лікарні помер енергетик [ Редагувати ]
У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня.
Про це повідомляє в Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі", - написав він.
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