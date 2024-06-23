Відключення світла в Україні 23 червня почнуться раніше. Графіки почнуть діяти з 11:00.

Про це повідомляє ДТЕК.

Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що стабілізаційні відключення світла в Україні сьогодні будуть лише ввечері - з 19:00 до 23:00. Енергетики пояснювали, що обмежень буде менше через зниження споживання у вихідний день.

"Укренерго" пізніше назвало причину змін графіків відключень світла. Відключати світло будуть раніше через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додають енергетики.