Відключення світла почнуться раніше: енергетики змінили графіки [ Редагувати ]
Відключення світла в Україні 23 червня почнуться раніше. Графіки почнуть діяти з 11:00.
Про це повідомляє ДТЕК.
Як зазначається, за вказівкою "Укренерго" графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що стабілізаційні відключення світла в Україні сьогодні будуть лише ввечері - з 19:00 до 23:00. Енергетики пояснювали, що обмежень буде менше через зниження споживання у вихідний день.
"Укренерго" пізніше назвало причину змін графіків відключень світла. Відключати світло будуть раніше через складну ситуацію в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується", - додають енергетики.
по темі
У лікарні помер енергетик, який отримав поранення під час атаки на енергооб'єкт у Запорізькому районі 22 червня
Втрати росії у війні в Україні за добу з 22 на 23 червня, становили 1270 окупантів
Російські загарбники цієї ночі для чергової повітряної атаки по території України застосували крилаті ракети типу "Калібр"
Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом
Враховуючи нову масовану атаку рф по енергетиці у суботу, 22 червня, в Україні вводять жорсткіші обмеження електропостачання