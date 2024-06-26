Рютте обрали новим генсеком НАТО - Reuters [ Редагувати ]
Прем'єра Нідерландів Марка Рютте обрали новим генеральним секретарем НАТО. Про це повідомляє Reuters.
Як пише видання, союзники по НАТО в середу, 26 червня, обрали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генсеком НАТО, "оскільки війна в Україні вирує на порозі".
"Призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що він покинув гонку, оскільки не зміг набрати популярності", - додають у статті.
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