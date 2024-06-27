Захист не для всіх. У Німеччині пропонують позбавляти тимчасового захисту українських чоловіків мобілізаційного віку. Або принаймні стимулювати військовозобов'язаних біженців до повернення на батьківщину. Як саме - Тетяна Логунова розкаже.

Українські чоловіки призовного віку, які після початку повномасштабної війни отримали тимчасовий захист в Німеччині, мають повернутися додому. Позбавити їх статусу біженців пропонує лідер молодіжного крила ХДС/ХСС - блоку, що має усі шанси виграти наступні парламентські вибори. В інтерв'ю виданню "Welt" Йоганнес Вінкель заявив: німецький уряд зобов'язаний гарантувати захист жінкам, дітям та людям літнього віку. Але не чоловікам, які потрібні на батьківщині.

Йоганнес Вінкель, лідер "Молодіжного Союзу":

Українські чоловіки призовного віку повинні боронити свою країну, а не користуватися правом на захист в Німеччині. Постачати Україні зброю і водночас позбавляти її власних солдатів - це відвертий цинізм.

За даними Міністерства внутрішніх справ, зараз у Німеччині тимчасово проживають 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Заклик позбавити їх захисту - лунає вперше. Однак раніше ціла низка німецьких політиків пропонувала стимулювати українців повернутися додому. Фінансовим методом. Тобто, позбавивши цю категорію біженців соціальних виплат та пільг. Ідею підтримують, наприклад, міністри внутрішніх справ Баварії, Гессена та Бранденбурга.

Міхаель Штюбген, міністр внутрішніх справ Бранденбурга:

Нелогічно говорити про всебічну підтримку України й водночас годувати чоловіків-дезертирів.

Йоакім Германн, міністр внутрішніх справ Баварії:

Кілька десятків тисяч чоловіків, які є військовозобов'язаними в Україні, одержують тут, у Німеччині, соціальну допомогу. Це важко пояснити населенню нашої країни.

Чи погодиться із регіональними політиками центральний уряд - наразі незрозуміло. Утім, іншу пропозицію стосовно українських біженців офіційний Берлін уже забракував. Йдеться про провокаційну заяву одного з лідерів Християнсько-соціального союзу Александера Добріндта. Днями той запропонував відправляти додому біженців працездатного віку, які не влаштувалися на роботу. Як чоловіків, так і жінок. Ідею консерватора члени уряду назвали "отруйним популізмом".