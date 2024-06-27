Ще одне гостре питання української освіти - зміна умов вступу в аспірантуру. Нагадаю, профільне міністерство, у день початку вступних іспитів змінило правила для охочих здобути науковий ступінь. Зокрема, збільшили прохідний бал і повністю скасували денну форму навчання на аспірантурі. Усе, мовляв, через велику кількість вступників - чоловіків призовного віку.

Тож які умови тепер? Про це моя колега, Єлизавета Яковлева розпитала Михайла Винницького, заступника міністра освіти України. Інтерв'ю з ним - далі.