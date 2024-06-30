З Прикарпаття на відпочинок в Португалію та Польщу вирушили діти українських військових. Перша група - п'ятнадцятеро учнів старшого шкільного віку поїхала на оздоровлення в місто Брага. Друга - у польський Рибнік. Обидва міста є побратимами Івано-Франківська і погодилися безкоштовно прийняти дітей захисників на оздоровлення.

Впродовж двох тижнів на гостей чекають екскурсії та насичена розважальна програма. Такі подорожі в Івано-Франківській громаді влаштовують щороку: тривають вони все літо. За словами посадовців, мандрівки дуже важливі, адже дають можливість дітям відпочити від війни, дізнатись більше про світ та просто весело провести час з однолітками.

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:

Усі діти учасників бойових дій: або ветеранів, або чинних військовослужбовців. Ці поїздки закордонні здійснюються для родин загиблих чи зниклих безвісти, для дітей учасників бойових дій, для людей з інвалідністю внаслідок війни. Ми дякуємо містам-побратимам, які в цей непростий час для України, для Івано-Франківська беруть дітей для оздоровлення.

Лідія Яблоновська, мати:

У нас така самостійна поїздка так далеко вперше, тому ми хвилюємось, але разом з тим надіємось, що вона пройде успішно. Скоріше я морально готувалась, дитина була зразу налаштована позитивно. Насамперед дала такі настанови, як мама: правила безпеки, як себе везти, куди телефонувати в разі чого.

Анастасія Західна, донька захисника: