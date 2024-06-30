Діти захисників вирушили на відпочинок в Португалію та Польщу [ Редагувати ]
З Прикарпаття на відпочинок в Португалію та Польщу вирушили діти українських військових. Перша група - п'ятнадцятеро учнів старшого шкільного віку поїхала на оздоровлення в місто Брага. Друга - у польський Рибнік. Обидва міста є побратимами Івано-Франківська і погодилися безкоштовно прийняти дітей захисників на оздоровлення.
Впродовж двох тижнів на гостей чекають екскурсії та насичена розважальна програма. Такі подорожі в Івано-Франківській громаді влаштовують щороку: тривають вони все літо. За словами посадовців, мандрівки дуже важливі, адже дають можливість дітям відпочити від війни, дізнатись більше про світ та просто весело провести час з однолітками.
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська:
Усі діти учасників бойових дій: або ветеранів, або чинних військовослужбовців. Ці поїздки закордонні здійснюються для родин загиблих чи зниклих безвісти, для дітей учасників бойових дій, для людей з інвалідністю внаслідок війни. Ми дякуємо містам-побратимам, які в цей непростий час для України, для Івано-Франківська беруть дітей для оздоровлення.
Лідія Яблоновська, мати:
У нас така самостійна поїздка так далеко вперше, тому ми хвилюємось, але разом з тим надіємось, що вона пройде успішно. Скоріше я морально готувалась, дитина була зразу налаштована позитивно. Насамперед дала такі настанови, як мама: правила безпеки, як себе везти, куди телефонувати в разі чого.
Анастасія Західна, донька захисника:
Я дуже хотіла побачити Португалію, мені дуже подобається ця країна, я в фільмах бачила Португалію. Очікую гарно відпочити там.
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