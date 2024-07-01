У Рівненській області поліція проводить спеціальну операцію - розшукують чоловіка, який розстріляв знайомого з автомата. Фігурант може мати при собі зброю, повідомляє поліція Рівненщини.

Повідомлення про стрільбу поблизу села Вовчиці, біля місцевого озера надійшло до поліції 30 червня близько 20:30.

За попередніми даними, між чоловіками тривалий час були неприязні відносини. Під час чергового конфлікту 54-річний житель Зарічного здійснив кілька пострілів із автомата у бік 35-річного мешканця села Серники.

За словами свідків, стрілець був у стані алкогольного сп’яніння. Після скоєного він втік на автомобілі Renault Master білого кольору.

Очевидці на власному авто доправили потерпілого до лікарні, однак медики лише констатували його смерть. Слідчі проводять досудове розслідування.

Правоохоронці встановлюють місцезнаходження зловмисника та звертаються до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація - телефонуйте до поліції за номерами телефонів 098 874 98 02 або 102.