Держава вже декілька років повністю покриває вартість операцій з трансплантації, щоб вони були доступні кожному пацієнту, який її потребує. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Останні роки безоплатність трансплантації покривалася коштом пілотного проєкту МОЗ. Завдяки цьому проєкту у 2021 році було здійснено 316 органних трансплантацій, у 2022 - 384, а у 2023 - 589.

У 2024 році трансплантація була включена до Програми медичних гарантій, тобто вартість трансплантації у медзакладах, які мають відповідний договір з НСЗУ, гарантовано відшкодовується державою.

Наразі за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів" Національна служба здоров'я України уклала договори з 36 медзакладами по всій країні. В 2024 цією послугою скористався вже 261 українець.

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Послуги з трансплантації надають:

НДСЛ "Охматдит" МОЗ України

КНП "Львівське територіальне медичне об’єднання. "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги"

ДУ "Інститут серця МОЗ України"

ДУ "Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова АМНУ"

КНП "Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради"

ТОВ "Капітал"

КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради

КНП "Вінницька обласна клінічна лікарні ім. М.І.Пирогова" Вінницької обласної ради

Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ"

КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради"

КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради

КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" виконавчого органу Київської міської ради

КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради

КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр"

КНП Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня"

КНП "Тернопільська обласна клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради

Обласне КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня"

КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського" Житомирської обласної ради

КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради

КНП Харківської обласної ради "Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І.Шаповала"

КНП "Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області"

КНП "Центральна міська лікарня Рівненської міської ради"

КНП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечнікова" Дніпропетровської обласної ради

КНП "Лікарня Святого Мартина"

КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради"

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" виконавчого органу Київської міської ради

КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня"

КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради

КНП Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня"

КНП Харківської обласної ради "Харківська обласна клінічна лікарня"

КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради

КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради

КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради"

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМНУ"

КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.

Нагадаємо, у травні американець, якому пересадили нирку свині, помер через два місяці після трансплантації.