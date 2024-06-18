Збірна Франції з рахунком 1:0 обіграла команду Австрії у матчі першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу. Зустріч відбулася у Дюссельдорфі.

На 38-й хвилині м'яч у свої ворота забив гравець австрійської збірної Максиміліан Вебер. На 90-й хвилині через травму носа було замінено нападника французької команди Кіліана Мбаппе.

В іншому матчі групи D 16 червня збірна Нідерландів обіграла команду Польщі (2:1). Команди Нідерландів та Франції набрали по три очки, у австрійців та поляків - жодного очка. У наступному турі французи зіграють із нідерландцями, австрійські футболісти зустрінуться зі збірною Польщі. Матчі відбудуться 21 червня.

Головним тренером збірної Австрії є Ральф Рангнік.

Збірна Франції здобула 100-у перемогу під керівництвом Дідьє Дешама у 154 матчах. Фахівець очолює команду з 2012 року, при ньому французи виграли чемпіонат світу (2018) та Лігу націй сезону-2020/21, а також стали срібними призерами чемпіонатів світу (2022) та Європи (2016).

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