Суперкомп'ютер оцінив шанси Словенії у грі проти Португалії [ Редагувати ]
Збірна Португалії з ймовірністю 67,8% виграє у команди Словенії в основний час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Такого висновку дійшов суперкомп'ютер статистичної компанії Opta, який провів понад 10 тис. симуляцій майбутньої гри.
Шанси на успіх збірної Словенії оцінюються у п'ять разів нижче порівняно з португальцями - лише у 13,4%. Внічию протистояння завершиться з ймовірністю 18,8%.
Букмекери теж вважають Португалію беззаперечним фаворитом - середній коефіцієнт на її перемогу становить лише 1,36. Коефіцієнт на перемогу словенців - 10,0.
Португалія пробилася до 1/8 фіналу з першого місця у групі F, де у перших двох матчах обіграла чехів (2:1) та турків (3:0). У третій грі команда Кріштіану Роналду сенсаційно поступилася Грузії (0:2), однак ця зустріч турнірного значення для португальців не мала.
Словаччина вийшла у плей-офф з третього місця у групі E, де всі команди набрали по чотири очки. У результаті через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів турнір залишила команда України, а словаки пройшли далі.
Гра між збірними Португалії та Словаччини розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Розклад 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024
- Румунія - Нідерланди, 2 липня (19:00);
- Австрія - Туреччина, 2 липня (22:00).
Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024.
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