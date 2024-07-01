Збірна Португалії з ймовірністю 67,8% виграє у команди Словенії в основний час матчу 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Такого висновку дійшов суперкомп'ютер статистичної компанії Opta, який провів понад 10 тис. симуляцій майбутньої гри.

Шанси на успіх збірної Словенії оцінюються у п'ять разів нижче порівняно з португальцями - лише у 13,4%. Внічию протистояння завершиться з ймовірністю 18,8%.

Букмекери теж вважають Португалію беззаперечним фаворитом - середній коефіцієнт на її перемогу становить лише 1,36. Коефіцієнт на перемогу словенців - 10,0.

Португалія пробилася до 1/8 фіналу з першого місця у групі F, де у перших двох матчах обіграла чехів (2:1) та турків (3:0). У третій грі команда Кріштіану Роналду сенсаційно поступилася Грузії (0:2), однак ця зустріч турнірного значення для португальців не мала.

Словаччина вийшла у плей-офф з третього місця у групі E, де всі команди набрали по чотири очки. У результаті через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів турнір залишила команда України, а словаки пройшли далі.

Гра між збірними Португалії та Словаччини розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Розклад 1/8 фіналу чемпіонату Євро-2024

Румунія - Нідерланди, 2 липня (19:00);

Австрія - Туреччина, 2 липня (22:00).

Нагадаємо, суперкомп'ютер назвав фаворитів Євро-2024.