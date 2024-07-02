В Індії щонайменше 107 людей, з яких більшість жінки, загинули у тисняві після виступу релігійного проповідника, повідомила газета Hindustan Times. За словами очевидців, тиснява почалася у наметі після завершення проповіді.

Релігійний захід з проповідником Бхоле Бабою проходив у наметі в штаті Уттар-Прадеш. За словами очевидців, у наметі було спекотно та душно, тож після закінчення проповіді люди поспішили надвір.

На місці зібрався величезний натовп послідовників. Виходу не було, всі падали один на одного, і утворилася тиснява. Коли я спробував піти, на вулиці стояли мотоцикли, які перегородили дорогу. Багато хто знепритомнів, інші померли.

Глава штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх висловив співчуття у зв'язку з подією і доручив чиновникам прискорити рятувальні заходи. Він також доручив прокурору організувати перевірку та з'ясувати причини того, що сталося. За даними газети, серед загиблих є малолітні діти.

У червні понад тисячу людей загинули під час хаджу (релігійного паломництва мусульман) до Мекки (Саудівська Аравія). Більшість прочан померла через сильну спеку.