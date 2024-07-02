Україна може почути гарні новини про передачу систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Неназваний високопосадовець Держдепу США розповів виданню, що його країна розраховує зробити кілька нових заяв про ППО під час саміту НАТО.

Ви чули, що українці прагнуть отримати додаткові Patriot чи аналогічні системи. І я думаю, у нас є для них додаткові добрі новини на цьому фронті.

Більш детальних подробиць джерело видання не розкрило.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі представили тренажер для бійців ППО.