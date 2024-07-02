Дніпряни представили тренажер для військових сил Протиповітряної оборони. Серед перших відчути себе вартовими неба змогли студенти. Вони переконалися, що нищити ворожі ціли - справа нелегка. Про розробку винахідників - далі.

Металева стійка з дерев'яними ручками, до неї під'єднаний контролер та окуляри віртуальної реальності. Так виглядає тренажер для сил Протиповітряної оборони. Його головний розробник Антон Пономаренко. Каже: пристрій створював півтора року.

Спеціально тут зафіксовано вагу. Це створює навантаження. Ми повністю один в один імітуємо - і формуємо м'язову пам'ять. Іде навантаження на руки й обертання спини навколо своєї осі.

Для цього тренажера розробили спеціальну програму. Нині вона дозволяє практикуватись у стрільбі з кулемета. Розробники враховували різну дальність та швидкість польоту дрона, погодні умови та час доби.

Антон Пономаренко - головний розробник:

Завдання було не стільки відтворити реальні бойові умови, стільки сформувати у людини навичку, що треба стріляти не в саму ціль, а із занесенням уперед. Ми змінюємо дальність від ста метрів до кілометра, при цьому задаємо ракурси та проходи. І людина вже сама по трасерах і на око в змозі вирахувати.

Тестувати тренажер прийшов студент економічного факультету Сергій. Каже, до ігор із балістикою завжди мав цікавість. Тепер спробував, як працюють захисники неба по ворожих цілях, на тренажері. Зізнається, складно, але перші збиті мішені є.

Сергій - студент:

Реалістично, трохи складно без підказок. У вас непоганий результат, ви збили. На початку з підказками легко, а без підказок треба трохи звикнути.

Вартовою неба спробувала себе й Уляна. Дівчина теж вчиться на економіста. І впевнена: цей досвід стане їй у пригоді.

Уляна - студентка:

Дуже круто, що нас трошки більше знайомлять з подібною технікою, і взагалі ми більше поринаємо. Взагалі ми живемо у цьому, в умовах війни, і нам такі знання і практичний досвід дуже важливі зараз.

Такі тренажери - суттєва економія коштів і боєприпасів, розповідає директор підприємства з їх виробництва.

Ігор Дробот, директор підприємства з виробництва тренажерів:

Орієнтовна вартість підготовки одного кулеметника для збиття "Шахедів" складає десь 120 000 доларів. Що входить сюди? Сюди входять набої, сюди входять полігони, сюди входять мішені.

Водночас навчання на тренажерах дозволяє суттєво заощадити.

Ігор Дробот, директор підприємства з випуску тренажерів:

Цей тренажер обходиться у 200 000 гривень. І навчання - це дуже легке, і можна працювати з великими групами, тому що на кожного курсанта приходиться там 15-30 хвилин.

Дніпряни вже відправили військовим 12 тренажерів. Наразі укладають контракт із Міністерством оборони.