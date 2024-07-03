У Межигір'ї уламки ракети вбили собаку, що належить військовому [ Редагувати ]
У кінологічному центрі "Межигір'я", розташованому на території колишньої резиденції Віктора Януковича, уламки ракети вбили собаку. Тварина належала військовому, який зараз перебуває на фронті. Також було пошкоджено будівлю центру і вольєри, вибито вікна та двері.
Про цей інцидент, що стався 30 червня, повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на кінолога Петра Петровича, який перебував у центрі під час збиття ракети. За його словами, надвечір, коли парк Межигір'я ще впускав відвідувачів, у Києві та області було оголошено повітряну тривогу. Менше ніж за 10 хвилин після цього пролунали вибухи, а біля кінологічного центру впали уламки ракети.
Один з цих осколків, каже Петро Петрович, влучив у голову собаці з кличкою Аксель. Нажаль, пес загинув. Його залишив у центрі власник, що місяць тому поїхав на фронт у якості добровольця. Також у кінологічному центрі пошкоджені стеля і вольєри, вибито вікна й двері, розповів співробітник.
У кінологічному центрі залишається понад 50 собак. Після російського обстрілу у деяких з них контузії та шоковий стан, розповів кінолог. Нині там прибирають наслідки руйнувань. Перевезти псів нікуди, — каже кінолог Петро Петрович.
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