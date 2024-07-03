У четвер, 4 липня, графіки відключень світла застосовуватимуть впродовж усієї доби. Про це повідомляє ДТЕК.

4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

У разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.

Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.

Поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення електроенергії в Україні очікується наприкінці липня. Про це повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"З 20-х чисел липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генерувальних установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - заявив чиновник.