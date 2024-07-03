У четвер графіки відключення світла діятимуть цілодобово [ Редагувати ]
У четвер, 4 липня, графіки відключень світла застосовуватимуть впродовж усієї доби. Про це повідомляє ДТЕК.
4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби.
У разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.
Актуальні графіки погодинних відключень можна дізнатись на сайтах та сторінках у соцмережах обленерго.
Поліпшення ситуації в енергосистемі та помʼякшення графіків відключення електроенергії в Україні очікується наприкінці липня. Про це повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
"З 20-х чисел липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генерувальних установок і відповідно має збільшитися потужність, що призведе до суттєвого помʼякшення графіків", - заявив чиновник.
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