Маша Єфросиніна розповіла, чому її покинув чоловік [ Редагувати ]
Ведуча Маша Єфросиніна та бізнесмен Тимур Хромаєв одружені вже багато років, проте не секрет, що в їхньому сімейному житті була серйозна криза, коли вони розлучалися. Про це повідомляється в Instagram знаменитості.
За словами Єфросиніної, вона важко переживала той період. У програмі "Квиток на Марс" вона розповіла, що розставання з чоловіком було в кризовий для неї час.
У мене почалася панічна атака. Я припаркувалася і викликала швидку. У мене тоді навіть не виникло думки зателефонувати своєму чоловікові. І коли ввечері я йому це розповідаю, він дивиться і не посміхаючись каже: "Маша, я тобі зовсім не потрібен". Це був той самий рік, момент, коли ми вирішили розлучитися. Він сказав: "Я тобі не потрібен. Я думаю, що нам потрібно розійтися". Це був удар і водночас привід переглянути все.
Однак, на щастя, парі вдалося врятувати свій шлюб. Як неодноразово говорила сама Єфросиніна, їхнім стосункам допоміг секс. Відтоді вона завжди звертається до свого чоловіка по допомогу і не думає про те, що таким чином перекладає на нього свої проблеми.
Відтоді ми пройшли серйозну кризу, але коли ми оновили наш шлюб, то я стала йому завжди в будь-який момент телефонувати. І я розумію, що мені так легше. Жінки так поводяться не тому, що не довіряють чоловікам, а через те, що чомусь не хочуть перевантажувати їх начебто своїми проблемами.
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