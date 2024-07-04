Збройні сили України відійшли з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру на більш вигідні позиції. Про це повідомили в оперативно стратегічному угрупованні військ "Хортиця". Утримувати цей мікрорайон вже недоцільно і це загрожує життю українських бійців, пояснили у командуванні. Хоча росіяни продовжують тиснути на цій ділянці фронту, оскільки за останні кілька місяців не вклалися в означені кремлем строки і так і не змогли окупувати Часів Яр. Що відбувається на інших відтинках фронту - дивіться далі у нашому дайджесті.

На Харківському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається штурмувати за підтримки авіації. Вовчанськ у вогняному пеклі. Та наші оборонці тримають оборону. росіяни вдаються до хитрощів. На відео воїнів 57-ї окремої мотопіхотної - ворожі армійці перевдяглися у цивільне. І маскуються у сховку. Проте задум не захистив від нашого дрона-камікадзе. А це - кадри роботи бригади "Рубіж" - запеклий штурм українськими бійцями російських позицій на Харківщині. Зрештою, ворога знищено. Кожен метр українські воїни тримають під вогневим контролем.

Триває відважна робота воїнів Третьої штурмової. Це кадри від української піхотинки. Дівчина відбиває російську атаку в Харківській області. Вона надає першу допомогу пораненому побратиму, попри те, що російські дрони постійно атакують українські окопи.

Трошечки повернися! Я перевірю.

Зросла кількість бойових зіткнень і на Куп'янському напрямку.

Артем Лисогор, керівник Луганської ОВА:

Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника вийти на адміністративний кордон Луганської області. Учора ворог чотири рази безуспішно штурмував оборонні рубежі наших підрозділів у районі Стельмахівки. Задіював для підтримки авіацію - вдарив КАБами.

Другу добу поспіль російські війська намагаються пробити нашу оборону поблизу Невського, Макіївки, Греківки та у Серебрянському лісі».

А це кадри з Луганщини - знищення новітнього ворожого танку воїнами бригади "Буревій".

Серебрянське лісництво всіяне росіянами. Звідти їх доводиться систематично викурювати. Пілоти БПЛА працюють ВОГами та запалювальними боєприпасами просто по укриттях. Ворога стримують по всьому Лиманському напрямку.

На кадрах "Азову" з під Тернів - епізод одного з ворожих штурмів, відбитого за допомогою ударних дронів та артилерії ще до підступу ворога до позицій піхоти.

- Перед вами в 70-100 метрах штук 10 висадилось. - На зв'язку. - Так, давай, працюємо.

Масовані атаки під Тернами росіяни проводили щоденно. Коли денні штурми провалювалися, проривалися вночі. Але усі їхні зусилля наші Сили оборони звели нанівець. Результат на відео: згоріла російська техніка і поранені окупанти.

Важко й на Краматорському відтинку. Там росіяни теж намагаються прорвати нашу оборону. Бої тривають в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Часового Яру. Сили противника суттєво переважають. Умови для наших оборонців - надскладні.

На Покровському напрямку українські воїни напередодні відбили десятки атак. Це - кадри знищення російської техніки від 47 окремої механізованої. Наші вояки роблять все, аби зменшити боєздатність ворога.

На Курахівському відтинку теж важко.

За даними Генштабу ЗСУ:

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку противник здійснив п'ять атак наших позицій в районах Водяного та Урожайного.

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на різних відтинках фронту, штурмує то в одному, то в іншому місці, намагаючись намацати слабину в нашій обороні. Штурмує і під Вугледаром. Це кадри відбиття однієї з нещодавніх атак. Та все закінчилося знищеним танком та броньованих машин.

Ворог не дає шансів на нормальне життя й цивільним. В місті Українськ внаслідок російського обстрілу постраждало четверо цивільних. Усіх доставили до лікарні та надали допомогу.

А під Торецьком окупанти атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Правоохоронці прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну авто.

Подружжя залишилося неушкоджене, а от двоє парамедиків отримали серйозні поранення. Дивом їм вдалося дістатися блокпосту, й виїхати із військовими. Обидва парамедики зараз на лікуванні.

Руслан Губанов, парамедик:

Машина сразу загорелась. Повезло, что двери не заблокировались в машине. Так бы мы сгорели в ней просто. Ну и счастье. Мы остались живы, еле вылезли с машины и оказали себе помощь.

Попри поранення, парамедики прагнуть якнайшвидше відновитися і повернутись до служби. І закликають людей не нехтувати власною безпекою та евакуюватися.